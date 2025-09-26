巨人が逆転２位へ向け、残り試合の先発ローテーションを再編することが２５日、分かった。当初２８日のヤクルト戦（神宮）は日米通算２００勝をかけて田中将大投手（３６）が先発する方針だったが、チーム事情や登板間隔を考慮して、横川凱投手（２５）に変更する。ＣＳ第１ステージの本拠開催を諦めていないチームは、一戦も落とせない厳しい状況で戦っている。田中将は前回、中５日で２１日の中日戦（バンテリンＤ）で先発し