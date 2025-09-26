韓国の企画財政省はウォンの取引時間を２４時間に拡大すると声明で発表した。これに先立ち、李在明大統領はＮＹ証券取引所で世界の投資家と会談した際、ウォンの取引時間制限を撤廃することを目指していると述べていた。 同大統領はまた、外国人投資家にとっての障害を取り除く方針を示し、ＭＳＣＩ指数への組み入れを妨げてきた外国為替取引上の問題を迅速に解決すると約束した。