第１子妊娠中のタレント・まつきりなが、アフタヌーンティーを楽しむ様子をアップした。２６日までにインスタグラムを更新し「母が東京に来てくれて、検診、アフヌン、展示会など一緒に色々付き合ってもらえた」と母娘でアフタヌーンティーなどを楽しんだことを報告した。秋に出産予定で「そしてやっっっっと重い腰があがり出産準備も。ギリギリすぎる笑」と泣き笑いの絵文字をつけた。「もう誰が見ても妊婦で大きくて、重く