※経済指標 【米国】 ＊GDP確報値（第2四半期）（前期比年率）21:30 結果3.8％ 予想3.3％改定3.3％ ＊個人消費 結果2.5％ 予想1.7％改定1.6％ ＊GDP価格指数 結果2.1％ 予想2.0％改定2.0％ ＊PCEコア価格指数 結果2.6％ 予想2.5％改定2.5％ ＊米耐久財受注（8月・速報値） 21:30 結果2.9％ 予想-0.3％前回-2.7％（-2.8％から修正）（前月比） 結果0.4％ 予想0.0