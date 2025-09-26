岡本の本塁打は今年１４本で通算２４７本。区切りの通算２５０号まで残り３本、８年連続８度目のシーズン２０本以上にあと６本だ。巨人は残り５試合。岡本は２３年８月２〜８日の６試合にかけて、本塁打を〈２〉〈２〉−〈１〉〈３〉〈１〉本。２〜６日の５試合で８本、３〜８日の５試合でも７本の固め打ちを見せただけに、今年も２０本に届く可能性は十分にある。今年は８、９月の３試合で３番に入ったものの、本塁打は全て