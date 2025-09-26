日曜中山5R（芝2000メートル）では、G1・9勝の名牝アーモンドアイを近親に持つエピックフライト（牡＝黒岩、父エピファネイア）に注目が集まる。中間はWコースでラスト1F11秒台を連発。素質の片りんを見せている。黒岩師は「積極的に調教を積んでもへこたれないし、力強い走りができている。仕上がりはいい。初戦から勝ち負けを」と期待大。剛腕モレイラとのタッグで初陣Vを狙う。