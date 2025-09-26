美浦トレセンで25日、約3年の工期を経て完成した新厩舎と新競走馬診療所の竣工（しゅんこう）式および内覧会が行われた。22年9月から総工費約478億円をかけて行われた厩舎改築第3期工事で、これまで調教で使用されていた北調教馬場を整備。「対面式の馬房」などを採用した新厩舎40棟と最新の医療設備を備えた競走馬診療所が完成した。新診療所では馬用としては国内初となるRI検査施設を導入。エックス線検査やMRI検査では分か