ＳＶリーグ女子で連覇を狙う大阪Ｍが２５日、来月１０日におおきにアリーナ舞洲で開幕する今シーズンに向けて大阪市で取材会を行った。リーグ初代女王に輝いた昨季から指揮を執る酒井大祐監督（４３）は「去年と同じ景色を見るために一生懸命やっていきたい」と力をこめた。昨季ＭＶＰを獲得した林琴柰（２５）は、今季の目標について「優勝です」ときっぱり。「去年の結果に満足せずに、自分たちがやってきたことを出