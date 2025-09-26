JRA騎手試験の第一次試験が24日、千葉県白井市の競馬学校で行われ、フランス人女性騎手のミカエル・ミシェル（30）が4年連続4度目の受験を終えた。ミシェル騎手は地方競馬短期騎手免許（9月8日〜11月21日）を取得しており、試験から一夜明けた25日は浦和競馬場で1、10Rに騎乗。3、7着だった。試験については「まだ結果が出ていないので、お答えできない」とレースに集中する姿勢を見せた。一次試験の合格発表は10月2日。合格す