俳優の阿部寛（６１）が２５日、都内で開催された主演映画「俺ではない炎上」（２６日公開）の公開前日祭に共演の芦田愛菜（２１）らと登場した。ある日突然、ＳＮＳで殺人犯に仕立て上げられる主人公を演じる阿部は「久々にこんな惨めな男をやった。惨めな感じはここ１０年ぐらいやってなかったかな。これからどんどん増やします」と笑わせた。阿部の印象を共演者が語るコーナーでは、なにわ男子・長尾謙杜（２３）が「ゆっく