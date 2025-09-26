元日本代表DF安田理大氏が、内田篤人氏がMCを務めるDAZNの「内田篤人のFOOTBALL TIME」で、ブンデスリーガへの移籍破談について明かした。2011年１月にガンバ大阪からオランダのフィテッセへ移籍した安田氏は、そこから全15試合に連続フル出場し、６アシストをマーク。加入時は降格圏に沈んでいたチームを残留に導いた。そして２年目のシーズンが終わった後、ドイツのクラブからオファーがあり、契約寸前だったという。「ス