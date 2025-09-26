クイーンエリザベス2世C（香港）1着タスティエーラ（牡5＝堀）は天皇賞・秋（11月2日、東京）を視野。キャロットファームが発表。帝王賞2着アウトレンジ（牡5＝大久保）はJBCクラシック（11月3日、船橋）。札幌日刊スポーツ杯1着ミラージュナイト（牡3＝辻野）は藤岡との再コンビで菊花賞（10月26日、京都）へ。【2歳次走】札幌2歳S3着スマートプリエール（牝＝大久保）は引き続き武豊でアイビーS（10月18日、東京）。