EXILEのTAKAHIRO（40）が25日、都内で作業着ブランド「ワークマン」とのコラボ企画の発表会に出席した。過去にもEXILEとコラボしており、今回はその第2弾として秋冬のウエアをお披露目。イベントではEXILEの今後について「年々後輩たちも増えて刺激も頂きますし、まだまだ負けずに僕たちも頑張っていきたい」と気合十分。「皆さんに心からの歌を届けられれば僕はうれしい」と力を込めた。