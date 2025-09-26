◇東京・渋谷でデビュー30周年記念コンサート歌手の水森かおり（52）がデビュー記念日の25日、東京・渋谷のLINECUBESHIBUYAで、デビュー30周年記念コンサートを開催した。30年間のシングルのメドレーや新曲「大阪恋しずく」など49曲を歌唱。ご当地ソングの女王として知られており、次作の舞台を一般公募ですることを発表した。「自分が言い出しっぺです。どれだけの方が私に故郷を歌ってほしいのか気になったのでやって