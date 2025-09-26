第4回北斗大規模応用国際サミットが24日、湖南省株洲市で開幕した。会議期間中には「北斗産業発展青書（2025年）」が正式に発表された。青書によると、北斗衛星測位技術の一般の人々の生活への浸透が加速し、スマートフォン（スマホ）、ウェアラブルデバイス、シェアモビリティなどでの製品がますます豊富になり、各種端末において7割以上のシェアを占めていることが明らかになった。新華社が伝えた。サミット会場には、スマートウ