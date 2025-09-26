◇大相撲秋場所12日目（2025年9月25日両国国技館）横綱・大の里が関脇・霧島を一方的に押し出して1敗を守った。抜群の馬力を発揮して、5日目から8連勝。全勝だった横綱・豊昇龍が新小結・安青錦に切り返しで敗れたため、両横綱が首位に並んだ。平幕・隆の勝は大関・琴桜を押し出して2敗を死守。安青錦と平幕・正代、竜電が3敗で追う展開となった。大の里が立ち合いから激しい体当たりで霧島を圧倒した。突き押しで相手の上