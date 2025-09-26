女優の多部未華子（36）が25日、都内でコーセーマルホファーマの乾燥ケアブランド「ヒフニック」「カルテHD」の新CM発表に出席した。オファーが来る前からカルテHDを愛用していたそうで「ドラッグストアで気になって手に取ったのがきっかけ。だからとてもうれしかった」と笑顔。「私も乾燥肌なので、触れてみてこれはいいと感じられる大好きな質感。心強い商品で、肌も心もポジティブな状態でいられます」と語った。