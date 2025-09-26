◇主演映画「俺ではない炎上」の前日祭に出席俳優の阿部寛（61）が25日、都内で主演映画「俺ではない炎上」（監督山田篤宏、きょう26日公開）の前日祭に出席した。SNS上で知らないうちに殺人犯にされてしまい、ひたすら逃げ惑う役どころ。「真剣にやればやるほど面白いから、ただがむしゃらにやった。どうでしたか？」と呼びかけると、観客から大きな拍手が湧き起こりにんまり。「格好良い役が続いていて、みじめな感じの役