「男子ゴルフ・パナソニック・オープン・第１日」（２５日、泉ヶ丘ＣＣ＝パー７１）史上最年少プロとしてツアーデビューした加藤金次郎（１５）＝フリー＝は３バーディー、３ボギーの７１で回り８７位発進となった。今季から国内ツアーに本格参戦している森山友貴（２４）＝ＧＯＬＦ５＝が６６でラウンド。首位と４打差の９位と好スタートを切った。９アンダー、６２の小鯛竜也が首位スタート。中学生プロの史上最年少、１５