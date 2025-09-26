日本維新の会の藤田文武共同代表は２５日、自民党の新総裁から政権入りの打診があった場合、「交渉のテーブルにつくことは当然だ」と述べ、連立協議に応じる考えを表明した。読売新聞の取材に明らかにした。維新内には災害時に首都圏機能を代替する「副首都構想」の実現に向け、連立入りすべきだとの声がある。藤田氏は、自民総裁選（１０月４日投開票）の論戦を踏まえ、「与党も主要野党も過半数の勢力がない中、連立拡大を模