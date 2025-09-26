俳優の清水尋也被告（２６）らの麻薬取締法違反事件が波紋を呼んでいる。清水被告らは自宅に集まって大麻を使用していた疑いがあり、その一室は、いわゆる?大麻部屋?だったとみられている。清水被告は３日に東京・杉並区の自宅で大麻０・３９２グラムを所持したとして２２日、麻薬取締法違反罪で起訴された。さらに２０代のアルバイトの男、ＮＨＫ大河ドラマ「青天を衝け」（２０２１年）などへの出演歴がある俳優の遠藤健慎容