阪神は、２５日に甲子園で全体練習を行った。２６日から中日３連戦を控え、今季も残すところあと４試合。投内連携や打撃練習で汗を流すナインを見守った藤川球児監督（４５）は、「せっかく甲子園でのゲームが４試合。他の球場での開催はないので有意義に使いながら、いいゲームができればと思います」と話した。この日は、２２日のヤクルト戦（神宮）で右くるぶしにライナー性の打球を受けて降板となった才木浩人投手（２６