£Ã£ÓËÜµòÃÏ³«ºÅ¤Ë¸þ¤±¥»£³°Ì¤Îµð¿Í¤Ï£²°Ì¡¦£Ä£å£Î£Á¤ò£²¡¦£µ¥²¡¼¥àº¹¤ÇÄÉÁöÃæ¡£º£µ¨¸åÈ¾¤Ë¤«¤±¤ÆÀèÈ¯¿Ø¤ËÎ¥Ã¦¼Ô¤¬Áê¼¡¤°Ãæ¡¢¥í¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤Î°ì³Ñ¤òÃ´¤¦¤Î¤¬¥×¥í£·Ç¯ÌÜ¤Î²£Àî³®Åê¼ê¡Ê£²£µ¡Ë¤À¡£¤³¤³¤Þ¤Ç¼«¸ÊºÇÂ¿¤Î£²£´»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·¡¢£²¾¡£°ÇÔ¤ÇËÉ¸æÎ¨£²¡¦£³£²¡£¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¤Î³èÌö¤Ë¤â´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÀèÈ¯¤«¤é¥í¥ó¥°¥ê¥ê¡¼¥Õ¤Þ¤Ç¤³¤Ê¤¹¥¿¥Õ¥Í¥¹º¸ÏÓ¤Ï¥×¥íÆþ¤ê¤«¤é¡Ö¸Î¾ãÃÎ¤é¤º¡×¤À¤¬¡¢¤½¤ÎÍ×°ø¤È¤Ï²¿¤«¡£Ä¾·â¤·¤¿¡£¡½