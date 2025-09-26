大阪・朝日放送テレビは情報番組「ｎｅｗｓおかえり」（平日午後３時４０分）のお天気コーナーに神戸大学の３年生・堀部真子さんを「新お天気リポーター」として迎えると発表した。通称?お天気お姉さん?になる堀部さんは「右も左も分からない状態でドキドキが止まらない。視聴者のみなさんが見ていて元気になったり、明るい気持ちになれる、そんなリポーターになりたいです」と意気込んだ。現在、神戸大学国際人間科学部グ