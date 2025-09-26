ABCテレビは25日、夕方の情報番組「newsおかえり」（月〜金曜午後3時40分）の新お天気リポーターに神戸大3年生の堀部真子さん（20）の就任を発表した。10月1日の放送で初登場する。堀部さんは母親から「オーディションがあるから受けてみない？」とすすめられ、合格。「右も左も分からない状況でドキドキが止まらない。冷や汗をかいています」と言いながらも、「視聴者の皆さんが見ていて元気になる、明るい気持ちになれるリポータ