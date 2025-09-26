ＷＷＥのスーパースターで新日本プロレスでも活躍した?フェノメナール?ＡＪスタイルズ（４８）が、２０２６年中の引退を表明した。日本大会「ＷＷＥスーパーショージャパン」（１０月１７、１８日・両国国技館）を前に応じたインタビューで、今回が日本での最後の試合になると明言。新日本時代のライバルで、来年１月４日東京ドーム大会で引退を控える棚橋弘至（４８）にも越境メッセージを送った。昨年７月の日本公演以来とな