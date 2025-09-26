巨人の岡本和真内野手（２９）が２５日、逆転２位フィニッシュへ必勝を誓った。２・５差で追う２位・ＤｅＮＡと２６日から直接対決２連戦（横浜）に臨む。先発予定の東、ジャクソンとはいずれも対戦打率３割超えと好相性だ。残り５試合で６本塁打なら８年連続２０号達成となる主砲がアーチを描けば、現在９連勝中。クライマックスシリーズ（ＣＳ）第１ステージ（Ｓ）本拠地開催をつかむべく、強烈なラストスパートをかける。岡