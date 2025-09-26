◆パ・リーグ楽天０―６ソフトバンク（２５日・楽天モバイル）ソフトバンクが楽天に快勝し、２位の日本ハムも西武に敗れたため、リーグ連覇へのマジックは「２」となった。先発・大関友久投手（２７）が７回を無失点と力投し、チームトップの１３勝目。プロ６年目で初めて規定投球回をクリアし、勝率（１３勝以上が対象）でもトップに立った。最短で２６日に優勝が決定する。楽天戦に勝利し、日本ハムが西武戦で負けか引き分け