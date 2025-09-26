女優の奥山葵、「原因は自分にある。」の大倉空人がこのほど、ＴＢＳ系連続ドラマ「スクープのたまご」（１０月７日スタート、火曜・深夜０時５８分）の取材会を行った。原作は大手週刊誌に取材したことを元にした、大崎梢氏の同名小説。奥山は入社２年目で週刊誌の部署に異動し、仕事を通して週刊誌の存在意義を見いだしていく日向子役、日向子の後輩・健吾を大倉が演じる。本作がドラマ初主演で、取材会も初めてという奥山