阪神・藤川球児監督（４５）が２５日、伊原陵人投手（２５）を２８日の中日戦（甲子園）に先発させる方針を明かした。相手の先発は同じドラフト１位で８月７日に投げ合い、プロ初勝利を献上した金丸の見込み。「いい勝負をまた一つ見られれば」とリベンジに期待し、続けて「新人王を狙って、チャレンジしてほしい」と背中を押した。この日、甲子園で全体練習に参加した左腕は直近４試合の中継ぎを含め、２７試合で５勝７敗、防