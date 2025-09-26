ＡＢＣテレビは２５日、大阪市福島区の同局で夕方の情報番組「ｎｅｗｓおかえり」（月〜金曜・後３時４０分）の新お天気リポーターお披露目会見を行い、１０月１日から月、水曜を担当する神戸大３年の堀部真子（ほりべ・まこ）さんが登場。初々しく「視聴者の皆さんが見てて元気になれるリポーターになりたいと思っています」と１５２センチの小さな体で大きくガッツポーズを決めた。２００４年１２月７日、岐阜県出身の２０歳