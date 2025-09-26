◆米大リーグダイヤモンドバックス―ドジャース（２５日、米アリゾナ州フェニックス＝チェースフィールド）ドジャース・山本由伸投手（２７）が２５日（日本時間２６日）、４年連続の地区優勝へマジック「１」で迎えた敵地・Ｄバックス戦に先発し、初回は２奪三振で３者凡退と完璧な立ち上がりを見せた。Ｄバックスとは今季４度目の対戦。過去３試合は０勝１敗、防御率２・８４と勝てていないが、この日は抜群の初回だった。