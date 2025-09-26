◇大相撲秋場所12日目（2025年9月25日両国国技館）安青錦が初対戦の先場所に次いで豊昇龍に圧勝。絶対に頭を上げないスタイルが横綱攻略にフィットしている印象です。立ち合いから低い姿勢を崩さず難なく左を差し込んで有利な体勢に持ち込んだ。横綱の強引な投げは足腰が強いぶん強烈ですが、安青錦は腰を入れながら、相手の膝をロックするなど完璧な形で対処。見事なまでの切り返しでした。今場所は3敗を喫していますが、