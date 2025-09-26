スイスのメーカー、シュタドラー製の連接車「Flirt」。近郊用として欧州各国の鉄道に導入されている車両だ（撮影：橋爪智之）【写真はこちらから】▶日本で少数派の「連接車」▶欧州では高速列車の代表格TGVからローカル線まで大活躍▶日立やアルストムなど大手メーカー製の近郊型車両やポーランドの特急▶そしてテスト走行中の新型TGVの貴重な姿など欧州を走る連接車の数々欧州の鉄道では珍しくないが、日本