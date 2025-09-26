◇大相撲秋場所12日目（2025年9月25日両国国技館）豊昇龍が安青錦の切り返しに屈し、初黒星を喫した。取組後は取材対応しなかった。2日目から3日連続金星を配給して途中休場した先場所からの復活を期す15日間。阿炎を4日目に押し出し、若元春を10日目にすくい投げ、安青錦をこの日、下せばリベンジ完了だったが果たせなかった。九重審判長（元大関・千代大海）は大の里と1敗で並んだ優勝争いについて「豊昇龍の方がきつい