北海道・釧路警察署は建造物侵入と窃盗の疑いで標茶町に住む無職の女(32)を逮捕しました。女は2024年9月8日午前1時から11日午後8時半までの間、釧路市内の閉店後のバーに侵入し、「ニッカ竹鶴21年(時価約10万円)」など、ウイスキーとバーボン計7本(時価合計19万2千円相当)を盗んだ疑いがもたれています。当時、店が被害に気づき通報していて犯人の行方を追っていました。店のドアは施錠されていたということです