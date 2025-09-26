奈良競輪場のG3「平安賞in奈良」は2日目を迎える。注目は12Rだ。特選の犬伏は勝負どころで出遅れて不発だった。力を出し切れなかったが、ここは負けられない。顔触れからもダッシュ力とスピードは上。展開を問わず強烈に決める。マーク小岩は本線として必要だが、踏み出しで遅れる不安もある。直後から久島が突っ込むケースに注意。尾方が飛ばせば、乗る西村の好走は五分か。＜1＞小岩大介犬伏君にしっかり付いていきた