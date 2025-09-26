佐々木朗希（c）SANKEI ＜2025年9月24日（日本時間25日）アリゾナ・ダイヤモンドバックス 対 ロサンゼルス・ドジャース ＠チェース・フィールド＞ 現地24日（日本時間25日）、ドジャースの佐々木朗希投手（23）がダイヤモンドバックス戦で約4か月ぶりとなるメジャー登板を果たし、わずか13球で三者凡退の快投を見せた。 ドジャースは延長11回の末に5対4で勝利し、地区優勝へのマジックナン