＜2025年9月24日（日本時間25日）アリゾナ・ダイヤモンドバックス 対 ロサンゼルス・ドジャース ＠チェース・フィールド＞ ドジャースの佐々木朗希投手（23）が24日（日本時間25日）、敵地チェース・フィールドで行われたダイヤモンドバックス戦にメジャー初となるリリーフ登板を果たした。 7回裏に2番手としてマウンドに上がると、わずか13球で三者凡退。最速160キロの速球を