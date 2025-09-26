[9.25 ラ・リーガ第6節](Estadio Municipal Carlos Tartiere)※28:30開始<出場メンバー>[オビエド]先発GK 13 アーロン・エスカンデルDF 2 エリック・バイリーDF 3 ラヒム・アルハッサンDF 16 ダヴィ カルモDF 24 ルーカス・アヒハドMF 5 アルベルト・レイナMF 7 イリアス・チャイラMF 8 サンティ・カソルラMF 10 ハイセム・ハッサンMF 20 レアンデル・デンドンケルFW 23 サロモン・ロンドン控えGK 1 ホラツィウ・モルドバンD