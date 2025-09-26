きょう9月26日（金）よる7時〜 日本テレビ系で放送 二宮和也がMCを務める「ニノさん」では、家族で楽しく頭をストレッチ「知育遊戯大会」開催！10月11日（土）よる9時スタートの日本テレビ系新土曜ドラマ「良いこと悪いこと」から、W主演の間宮祥太朗＆新木優子、森本慎太郎（SixTONES）、戸塚純貴が登場！さらにtimelesz 菊池風磨の出張に伴い、松島聡と橋本将生も緊急参戦！ドラマチームと「ニノさん」チームに分かれ、推理