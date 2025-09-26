ボートレース宮島のプレミアムG1「第12回ヤングダービー」は4日目を迎える。注目は12Rだ。3日目まで4走オール3連対の新開が逃げる。西岡は2日目までのパワーが戻れば差し切れる足。3日目にG1水神祭を挙げた登玉、進入で強気に動く可能性もある豊田が連穴だ。進入次第で高憧の一撃がある。宮島で2連続V中の前田篤も注。＜1＞新開航チルト1度は伸びなかった。2日目の調整に戻せば出足型で乗り心地もしっくり来るはず。＜2