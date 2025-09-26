小泉今日子が自身の還暦を迎える2026年に全国ホールツアーを開催することを発表した。今回発表となったツアーのタイトルは「KK60 〜コイズミ記念館〜」（読み：ケーケーロクジュウ）。これまでメディアのインタビューにおいても「60歳までは歌おうと思う。そこから先は白紙」と語ってきた小泉が、ひとつの節目として掲げる全国ツアーだ。小泉はデビュー40周年となった2022年以来、4年にわたり趣向の違うライブツアーを行ってきたが