三島由紀夫作、宮本亞門演出による舞台『サド侯爵夫人』が、東京・紀伊國屋サザンシアターTAKASHIMAYAにて2026年1月8日〜2月1日、大阪・森ノ宮ピロティホールにて2月5〜8日、愛知・とよはし芸術劇場にて2月13・14日、福岡・福岡市民ホール中ホールにて2月17・18日に上演されることが発表された。主演の成宮寛貴をはじめ、オールメール（全員男性）キャストで上演される。【写真】宮本亞門と成宮寛貴が25年の時を越えて再タッグ！