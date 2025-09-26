敵地ダイヤモンドバックス戦米大リーグ・ドジャースの大谷翔平投手は24日（日本時間25日）、敵地ダイヤモンドバックス戦に「1番・DH」で先発出場。5打数1安打で5-4の勝利に貢献した。初回にはいきなり三塁打をマーク。直後に起きた珍事にドジャース地元局からは「謝罪しないと」と笑いが漏れていた。初回先頭。大谷はダイヤモンドバックスの先発ネルソンが投じた内角への速球を強振した。センターへ伸びた打球はフェンスに直撃