UVERworldが12月26日、東京・日本武道館にて、SEKAI NO OWARIと対バンすることが決定した。チケット一般発売は11月29日10時から。これはUVERworldが主催する「VSシリーズ」で、SEKAI NO OWARIとのツーマンライブを開催するもの。「VSシリーズ」はUVERworldがさまざまなアーティストを迎えて行う対バン企画で、昨年はOfficial髭男dismとの公演が話題を呼んだ。今回の共演はそれに続くもので、UVERworldとSEKAI NO OWARIが同じステー