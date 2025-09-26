アメリカのトランプ大統領は、トルコのエルドアン大統領と会談し、ウクライナに侵攻しているロシアからの石油の購入をやめるよう求めました。トランプ大統領「ロシアがウクライナに対する侵攻を続けているので、エルドアン氏にはロシアからの石油の購入をやめてほしい」トランプ大統領は25日、トルコのエルドアン大統領との会談の冒頭でこのように述べ、ロシアからの石油の購入をやめるよう求めました。トランプ大統領はアメリカが