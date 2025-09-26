小泉今日子が、全国ホールツアー『KK60 ～コイズミ記念館～ KYOKO KOIZUMI TOUR 2026』を2026年1月より開催する。 （関連：松田聖子、中森明菜、小泉今日子、工藤静香……今も変わらぬ輝きと進化を続ける”80年代アイドル”の現在） 本ツアーは、これまでメディアのインタビューにおいても「60歳までは歌おうと思う。そこから先は白紙」と語ってきた小泉が、1つの節目として掲げる全国