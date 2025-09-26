¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î²èÁü¡¦Æ°²èÅù¤ò¸µµ­»ö¤Ç´Ñ¤ë¡Û 9·î26Æü19»þ¤«¤éÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡Ø¥Ë¥Î¤µ¤ó¡Ù¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ë¤Æ¡¢10·î11Æü21»þ¥¹¥¿ー¥È¤Î¿·ÅÚÍË¥É¥é¥Þ¡ØÎÉ¤¤¤³¤È°­¤¤¤³¤È¡Ù¤È¡Ø¥Ë¥Î¤µ¤ó¡Ù¥Áー¥à¤¬ÃÎ°é¥²ー¥à¤ÇÂÐ·è¡£¡ØÎÉ¤¤¤³¤È°­¤¤¤³¤È¡Ù¤«¤é¤Ï¡¢´ÖµÜ¾ÍÂÀÏ¯¡¢¿·ÌÚÍ¥»Ò¡¢¿¹ËÜ¿µÂÀÏº¡ÊSixTONES¡Ë¡¢¸ÍÄÍ½ãµ®¤¬ÅÐ¾ì¡¢¤µ¤é¤ËµÆÃÓÉ÷Ëá¤Î½ÐÄ¥¤ËÈ¼¤¤¡¢timelesz¤Î¾¾ÅçÁï¡¢¶¶ËÜ¾­À¸¤¬¶ÛµÞ»²Àï¤¹¤ë¡£ ¢£¡Ö¤Ò¤é¤¬¤ÊºîÊ¸¥Ýー