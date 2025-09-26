大麻を所持したとして麻薬取締法違反罪で起訴され、24日に保釈された俳優の清水尋也被告（26）のインスタグラムが25日までに非公開にされた。アカウントは残っているものの閲覧できない状態になった。フォロワー数は約30万人で、仕事やプライベートの写真などを投稿していた。24日には被告と一緒に大麻を所持したとして、友人で俳優の遠藤健慎容疑者（24）が逮捕されている。